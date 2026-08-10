Frontalieri Svizzera-Italia: come verificare la sede del datore di lavoro
Frontaliere: la sede del datore altrove, come verificarlo
Una lavoratrice vive in un comune di confine del Canton Ticino. Il suo datore di lavoro ha la sede legale in Veneto, ma l’attività — quella che conta — si svolge in Lombardia. È il tipo di situazione che negli ultimi anni si è moltiplicata con la mobilità delle aziende: sedi legali in una regione, uffici operativi in un’altra, dipendenti che attraversano il confine ogni giorno senza sapere con certezza se il loro regime fiscale agevolato regge a un controllo. Con la risposta all’interpello n. 126/E del 22 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha sciolto il dubbio per questo caso specifico, ma il principio che ne emerge vale per chiunque si trovi in una posizione simile.
Il regime fiscale agevolato dei frontalieri, ha chiarito l’Agenzia, si applica indipendentemente da dove ha sede il datore di lavoro. Basta che il datore sia fiscalmente residente nell’altro Stato contraente — o che la sua attività sia riconducibile lì a una stabile organizzazione o base fissa — e che la prestazione lavorativa sia svolta effettivamente nell’area di frontiera: per il lato italiano, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia di Bolzano. La sede legale o operativa dell’azienda, se diversa da dove il lavoro viene materialmente svolto, non conta.
Il caso esaminato riguardava proprio una “frontaliera al contrario”: residente in Svizzera, occupata in Italia, una figura che l’Accordo del 2020 include a pieno titolo. Il dubbio era se la sede del datore fuori dall’area di frontiera potesse far perdere il regime agevolato. L’Agenzia ha risposto di no: il vincolo geografico riguarda solo il luogo in cui il lavoro viene effettivamente svolto, non la sede legale o operativa dell’azienda. E il principio vale in entrambe le direzioni del confine.
Dietro la risposta puntuale c’è una struttura normativa precisa. L’articolo 2 dell’Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 definisce il “lavoratore frontaliere” attraverso tre condizioni che riguardano la persona, non l’azienda: residenza fiscale in un comune il cui territorio ricade, anche parzialmente, nella fascia di 20 km dal confine; svolgimento effettivo dell’attività dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato; rientro giornaliero alla propria residenza. Su quest’ultimo punto, dal 2024 esiste una tolleranza di 45 giorni l’anno per motivi professionali — introdotta dal Protocollo firmato quell’anno, ma ratificata dall’Italia solo con la legge 217/2025, entrata in vigore il 19 gennaio 2026 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2024. Per il datore di lavoro, invece, la norma non richiede alcuna collocazione geografica: conta solo la sua residenza fiscale nell’altro Stato, o l’esistenza lì di una stabile organizzazione.
Un esempio aiuta a vedere l’ordine di grandezza. Su uno stipendio lordo ipotetico di 40.000 euro annui, l’IRPEF ordinaria italiana 2026 — 23% fino a 28.000 euro, 33% sulla quota successiva, in questo caso i 12.000 euro tra 28.001 e 40.000 — risulterebbe, semplificando e senza contare detrazioni per lavoro dipendente o addizionali locali, pari a circa 10.400 euro: 6.440 sul primo scaglione, 3.960 sul secondo. Nel regime frontaliere, la ritenuta alla fonte nello Stato in cui si lavora non può eccedere l’80% di questo importo teorico: circa 8.320 euro, con una differenza di 2.080 euro sul solo prelievo alla fonte — proprio quel 20% previsto dalla norma. Il resto del reddito è poi tassato nello Stato di residenza, con un credito d’imposta per quanto già versato altrove, secondo regole che — se la residenza è in un cantone svizzero — non sono equivalenti all’IRPEF e non producono un confronto diretto in questo esempio.
Questo calcolo resta un esempio illustrativo, con aliquote 2026 reali applicate a un caso ipotetico: non tiene conto della situazione personale di nessuno e non costituisce una consulenza fiscale. Per la propria situazione specifica, il riferimento resta un consulente abilitato o un interpello personale all’Agenzia delle Entrate.
Chi si riconosce in una situazione simile a quella esaminata dall’interpello ha quattro punti da verificare, in ordine: la residenza fiscale nella fascia dei 20 km dal confine; lo svolgimento effettivo dell’attività nell’area di frontiera; il rientro quotidiano, entro la tolleranza dei 45 giorni annui; e la residenza fiscale del datore nell’altro Stato contraente, o comunque una sua stabile organizzazione lì — indipendentemente da dove si trovi la sede legale o operativa. Sui primi tre punti, la verifica concreta resta soggetta a controllo fiscale ordinario: non è validabile in anticipo con un interpello. Solo sull’ultimo, quello della sede del datore, l’Agenzia ha ora fornito un criterio interpretativo chiaro — ma generale, non una validazione automatica del singolo caso.
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Fonti ufficiali
- Agenzia delle Entrate — Risposta a interpello n. 126 del 22 giugno 2026 (indice risposte agli interpelli). Consultato il 30/07/2026. https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/normativa-e-prassi/risposte-agli-interpelli/interpelli
- Agenzia delle Entrate — Circolare n. 25/E del 18 agosto 2023 (tetto dell’80% per la ritenuta alla fonte; franchigia di 10.000 euro dal 1° gennaio 2024). Consultato il 30/07/2026. https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5476618/Circolare+Smart+working+e+Frontalieri+18+ago+2023.pdf
- Fedlex — testo consolidato dell’Accordo Italia-Svizzera sui lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020 (art. 2). Consultato il 30/07/2026. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2023/490/it
- Agenzia delle Entrate — Aliquote e calcolo dell’IRPEF, scaglioni 2026 (23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.001 a 50.000, 43% oltre). Consultato il 30/07/2026. https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/imposta-sul-reddito-delle-persone-fisiche-irpef-/aliquote-e-calcolo-dell-irpef
- Legge 217/2025 — ratifica del Protocollo di modifica dell’Accordo frontalieri (tolleranza 45 giorni), G.U. 19 gennaio 2026, effetto retroattivo dal 1° gennaio 2024.
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