Frontalieri Svizzera-Italia: come verificare la sede del datore di lavoro

Il regime fiscale agevolato dei frontalieri, ha chiarito l’Agenzia, si applica indipendentemente da dove ha sede il datore di lavoro. Basta che il datore sia fiscalmente residente nell’altro Stato contraente — o che la sua attività sia riconducibile lì a una stabile organizzazione o base fissa — e che la prestazione lavorativa sia svolta effettivamente nell’area di frontiera: per il lato italiano, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia di Bolzano. La sede legale o operativa dell’azienda, se diversa da dove il lavoro viene materialmente svolto, non conta.

