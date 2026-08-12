Vince "Continuous", ecco il volto della nuova passerella

Il concorso ad invito era rivolto a team composti da uno studio d'ingegneria civile quale capofila e da un architetto, e si è svolto secondo la norma SIA142, in stretta collaborazione con i servizi cantonali competenti e con il Comune di Cugnasco-Gerra. A sottolinearlo è il Capodicastero opere pubbliche e ambiente Bruno Buzzini: «Siamo molto felici della qualità dei progetti presentati e dell'esito del concorso. Trattandosi di un'opera di valenza regionale, tutta la procedura si è svolta secondo la SIA142 in stretta collaborazione con i servizi cantonali competenti e con il Comune di Cugnasco-Gerra.»

La giuria ha premiato "Continuous" per l'inserimento particolarmente armonioso nel comparto. La geometria curva della passerella genera un collegamento fluido tra le due sponde, raccordandosi in modo naturale con i percorsi e gli accessi esistenti. La curvatura del tracciato favorisce una percorrenza intuitiva e continua, garantendo al contempo una buona leggibilità dell'intero percorso. Dal punto di vista architettonico, il progetto si distingue per un linguaggio sobrio e contemporaneo. La giuria ha inoltre apprezzato il tema delle piattaforme di transizione, che sottolineano gli snodi e le intersezioni dei percorsi.