Vince "Continuous", ecco il volto della nuova passerella
Collegherà il territorio di Locarno alle Gerre di Sotto con il Comune di Cugnasco-Gerra e rientra tra le opere previste nel Programma di agglomerato di quarta generazione.
Collegherà il territorio di Locarno alle Gerre di Sotto con il Comune di Cugnasco-Gerra e rientra tra le opere previste nel Programma di agglomerato di quarta generazione.
LOCARNO - Il Municipio di Locarno ha svelato il nome del progetto vincitore del concorso per la nuova passerella ciclopedonale sul Riarena: si tratta di "Continuous", proposta dallo studio Masotti & Associati SA, affiancato dallo studio d'architettura Zocchetti Architetti SA.
La decisione è stata presa nell'ultima seduta del Municipio, che ha preso visione del rapporto della giuria e ha deliberato di proseguire la progettazione dell'opera con il team vincitore. La nuova passerella collegherà il territorio di Locarno alle Gerre di Sotto con il Comune di Cugnasco-Gerra e rientra tra le opere previste nel Programma di agglomerato di quarta generazione, con l'obiettivo di rafforzare la rete dei percorsi ciclabili d'importanza cantonale, in particolare sulla tratta Locarno-Bellinzona.
Il concorso ad invito era rivolto a team composti da uno studio d'ingegneria civile quale capofila e da un architetto, e si è svolto secondo la norma SIA142, in stretta collaborazione con i servizi cantonali competenti e con il Comune di Cugnasco-Gerra. A sottolinearlo è il Capodicastero opere pubbliche e ambiente Bruno Buzzini: «Siamo molto felici della qualità dei progetti presentati e dell'esito del concorso. Trattandosi di un'opera di valenza regionale, tutta la procedura si è svolta secondo la SIA142 in stretta collaborazione con i servizi cantonali competenti e con il Comune di Cugnasco-Gerra.»
La giuria ha premiato "Continuous" per l'inserimento particolarmente armonioso nel comparto. La geometria curva della passerella genera un collegamento fluido tra le due sponde, raccordandosi in modo naturale con i percorsi e gli accessi esistenti. La curvatura del tracciato favorisce una percorrenza intuitiva e continua, garantendo al contempo una buona leggibilità dell'intero percorso. Dal punto di vista architettonico, il progetto si distingue per un linguaggio sobrio e contemporaneo. La giuria ha inoltre apprezzato il tema delle piattaforme di transizione, che sottolineano gli snodi e le intersezioni dei percorsi.
Una volta conclusa la procedura legata al concorso, il Municipio, su delega del Cantone, assegnerà il mandato per la progettazione del nuovo manufatto. Seguiranno poi le fasi di richiesta del credito e della pubblicazione del progetto, con l'obiettivo di giungere entro il 2028 alla sua concretizzazione.
I progetti del concorso saranno esposti al pubblico dal 17 agosto all'11 settembre 2026 presso la sala 4 al secondo piano del Palexpo-FEVI, in via alla Morettina a Locarno, con orario dalle 09.00 alle 18.00. La presentazione pubblica, alla presenza dei progettisti e dei membri della giuria, è fissata per le ore 17.30 di martedì 18 agosto.