Incendio a Lavertezzo: continuano le operazioni di spegnimento

Nella giornata di ieri i militi di montagna di Tenero e di Locarno hanno lavorato da terra, supportati da due elicotteri civili che, con lanci mirati e trasporti logistici, hanno contribuito a circoscrivere l'incendio. Oggi, grazie alle ricognizioni effettuate con un drone dotato di termocamera e alla collaborazione con la Sezione forestale, sono stati eseguiti lavori di bonifica puntuali tramite lanci mirati e interventi diretti sul terreno.

Per domani è prevista un'ulteriore ricognizione per valutare l'evoluzione della situazione e definire le prossime decisioni operative.