La siccità sale al grado 2 a Breggia: ecco cosa non potete fare
Si aggrava la crisi idrica nelle frazioni di Morbio Superiore e Sagno, mentre entra in vigore il grado 1 a Bruzella e Caneggio.
BREGGIA - La siccità sale al grado 2 a Breggia. Lo comunica il Municipio, precisando che l'aumento nella scala di crisi idrica riguarda le frazioni di Morbio Superiore e Sagno.
Per le frazioni di Bruzella e Caneggio viene invece introdotta l'allerta di grado 1.
Rispetto all'approvvigionamento idrico sul territorio comunale il Municipio fa sapere che i monitoraggi confermano la costante diminuzione della portata di alcune sorgenti a causa della prolungata siccità. Sebbene l’erogazione sia attualmente garantita, il Comune si vede dunque costretto a rimodulare le restrizioni nelle diverse frazioni.
La crisi idrica di grado 2 presuppone:
- il divieto di lavaggio di veicoli, strade, piazzali, terrazze, tetti e superfici artificiali in genere
- il divieto di irrigazione dei prati
- il divieto di annaffiamento di alberi e arbusti
- il divieto di annaffiamento degli orti
- il divieto di riempimento di piscine
- il divieto di irrigazione di superfici sportive o altra pavimentazione non erbosa, irrorazioni a perdere a scopo di raffrescamento
Sono ammessi, invece, i consumi idrici industriali o artigianali di prodotti non essenziali.
La crisi idrica di grado 1 presuppone invece:
- il divieto di lavaggio di veicoli, strade, piazzali, terrazze, tetti e superfici artificiali in genere
- il divieto di riempimento di piscine
- il divieto di irrigazione di superfici sportive o altra pavimentazione non erbosa, irrorazioni a perdere a scopo di raffrescamento
Per quanto riguarda le frazioni di Cabbio e Muggio, non sussistono al momento i presupposti per decretare restrizioni obbligatorie.
L’Autorità comunale specifica infine che segue l’evolversi della situazione con la massima attenzione, consapevole che l’assenza di precipitazioni richiede una vigilanza costante e potrebbe rendere necessario un ulteriore inasprimento delle restrizioni in caso di peggioramento della situazione, viene sottolineato.