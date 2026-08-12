Auto finisce sul tetto sulla strada cantonale

La conducente è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale con un'ambulanza della Croce Verde di Bellinzona. Secondo quanto anticipato da RescueMedia, avrebbe riportato ferite di media gravità.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Bellinzona, i soccorritori della Croce Verde e del SALVA, oltre a diverse pattuglie della Polizia cantonale e comunale, impegnate nella gestione del traffico e nei rilievi dell'inchiesta.