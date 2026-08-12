Auto finisce sul tetto sulla strada cantonale
Incidente nel pomeriggio, traffico bloccato in direzione di Locarno e deviato su un percorso alternativo
Incidente nel pomeriggio, traffico bloccato in direzione di Locarno e deviato su un percorso alternativo
SANT'ANTONINO - Un grave incidente della circolazione si è verificato questo pomeriggio, mercoledì 12 agosto, intorno alle 16.45 sulla strada cantonale a Sant'Antonino.
Stando a nostre informazioni, la conducente di una VW immatricolata in Ticino, che procedeva in direzione di Locarno, ha urtato il guardrail per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire. La vettura si è quindi ribaltata, terminando la sua corsa sul tetto.
La conducente è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale con un'ambulanza della Croce Verde di Bellinzona. Secondo quanto anticipato da RescueMedia, avrebbe riportato ferite di media gravità.
Sul posto sono intervenuti i pompieri di Bellinzona, i soccorritori della Croce Verde e del SALVA, oltre a diverse pattuglie della Polizia cantonale e comunale, impegnate nella gestione del traffico e nei rilievi dell'inchiesta.
Notevoli i disagi per il traffico in direzione di Locarno. La polizia ha disposto una deviazione locale per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti nel sinistro. Le operazioni dovrebbero proseguire all'incirca fino alle 18.