«Arrivano in 200, anche dal deserto del Sahara». Siamo entrati nel BaseCamp del Film Festival

Il dialogo tra cinema e arte

Accanto al cinema c'è anche l'arte contemporanea. A curare questa parte è Athina Sanvido, che ha ideato un percorso tra il Museo Casorella e il Castello Visconteo. «L'idea è creare uno spazio di incontro e di scambio. Le opere non sono qualcosa di separato, ma dialogano continuamente con il BaseCamp e con le persone che lo vivono».