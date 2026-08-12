I City Angels cercano volontari per la StraLugano
L’associazione invita cittadini di tutte le età a contribuire alla sicurezza e al buon svolgimento della manifestazione sportiva che si terrà tra sabato 26 e domenica 27 settembre.
LUGANO - In occasione della 20ª edizione della StraLugano, la manifestazione podistica che quest’anno ospiterà anche i Campionati Svizzeri di mezza maratona, l’associazione City Angels Svizzera è stata incaricata della gestione e del controllo dell’intero percorso di gara.
Per coordinare al meglio le giornate di sabato 26 e domenica 27 settembre 2026, l’associazione ha lanciato un appello a tutta la popolazione del Cantono. Sotto la guida del presidente e coordinatore nazionale Antonio Chiarella e del responsabile operativo Budd, i City Angels sono alla ricerca di volontari di ogni età: l’invito è infatti aperto a chiunque abbia dai 14 ai 100 anni.
Quali sono le mansioni:
● presidiare una postazione assegnata lungo il circuito cittadino;
● monitorare il passaggio dei corridori, segnalando eventuali anomalie;
● garantire che il percorso sia libero da ostacoli o pedoni al momento del transito degli atleti;
● offrire un sorriso e un incoraggiamento ai partecipanti alla manifestazione.
«È un lavoro semplicissimo, ma fondamentale per la riuscita della festa», spiega il presidente Antonio Chiarella. «Basta stare sul percorso e prestare attenzione quando passano i corridori, nulla di complicato. Il nostro responsabile operativo Budd e tutta la squadra ringraziano davvero di cuore chiunque deciderà di dedicare anche solo qualche ora del proprio fine settimana per darci una mano».
I dettagli logistici e i turni verranno concordati direttamente con i responsabili. Per candidarsi o ricevere maggiori informazioni è possibile contattare l’associazione:
E-mail: lugano@cityangelssvizzera.org
Social network: pagina Facebook City Angels Svizzera o profilo Instagram
Tel: +41 79 591 16 06 Bud responsabile operativo