I City Angels cercano volontari per la StraLugano

Per coordinare al meglio le giornate di sabato 26 e domenica 27 settembre 2026, l’associazione ha lanciato un appello a tutta la popolazione del Cantono. Sotto la guida del presidente e coordinatore nazionale Antonio Chiarella e del responsabile operativo Budd, i City Angels sono alla ricerca di volontari di ogni età: l’invito è infatti aperto a chiunque abbia dai 14 ai 100 anni.