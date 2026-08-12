«Credo che Elvis Presley sia mio padre»: quattro anni alla ricerca della verità

Foto, lettere e una possibile testimonianza

Nel corso delle sue ricerche, la donna ha trovato anche altre fotografie. Una, recuperata in un gruppo di fan di Elvis, mostrerebbe sua madre insieme al cantante su un prato. Un’altra la ritrarrebbe accanto a Priscilla Presley a Graceland, con la celebre Cadillac rosa di Elvis sullo sfondo. Poi ci sono gli oggetti rimasti nell’eredità della madre: gioielli, un medaglione, un orologio con cinturino americano e diverse lettere con buste provenienti dagli Stati Uniti. «All’epoca non davo a queste cose alcuna importanza. Solo anni dopo ho iniziato a guardarle in modo diverso», racconta.

Anche alcune testimonianze hanno alimentato i suoi dubbi. La sorellastra le avrebbe raccontato che la madre, in passato, parlava di una relazione con Elvis. Un’anziana americana avrebbe inoltre ricordato di aver visto la donna nell’ambiente frequentato dal cantante. Eppure, per quanto suggestivo, il quadro non è ancora sufficiente per trasformare l’ipotesi in una certezza.