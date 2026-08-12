Invade la corsia opposta e si scontra con un'auto: morto un 62enne

Secondo le prime ricostruzioni della polizia, intorno alle 7 il 62enne stava percorrendo la Märwilerstrasse in direzione di Märwil. Dopo una curva a sinistra, il motociclista ha invaso la corsia opposta e si è scontrato con l'auto guidata da un italiano di 28 anni. In seguito all'impatto, la vettura si è scontrata con altre due automobili che procedevano anch'esse in direzione di Märwil.