Invade la corsia opposta e si scontra con un'auto: morto un 62enne
Il motociclista è l'unico ferito nell'incidente avvenuto mercoledì mattina a Mettlen
Il motociclista è l'unico ferito nell'incidente avvenuto mercoledì mattina a Mettlen
METTLEN - Un motociclista di 62 anni ha perso la vita mercoledì mattina a Mettlen (TG) in seguito a una collisione con un'auto. La polizia cantonale di Turgovia ha lanciato un appello a eventuali testimoni.
Secondo le prime ricostruzioni della polizia, intorno alle 7 il 62enne stava percorrendo la Märwilerstrasse in direzione di Märwil. Dopo una curva a sinistra, il motociclista ha invaso la corsia opposta e si è scontrato con l'auto guidata da un italiano di 28 anni. In seguito all'impatto, la vettura si è scontrata con altre due automobili che procedevano anch'esse in direzione di Märwil.
Il motociclista, cittadino svizzero, ha riportato lesioni mortali. Le altre persone coinvolte nell'incidente sono rimaste fisicamente illese. I danni materiali ammontano a diverse decine di migliaia di franchi.
Per effettuare i rilievi e chiarire le cause dell'incidente è intervenuto il servizio di polizia scientifica della polizia cantonale di Turgovia. Durante le operazioni, il tratto stradale interessato è rimasto chiuso per diverse ore e il traffico è stato deviato.
La polizia cantonale invita chiunque possa fornire informazioni sulla dinamica dell'incidente o abbia osservato elementi utili a contattare il posto di polizia cantonale di Weinfelden al numero 058 345 25 00.
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