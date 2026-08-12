Tenuta non perfetta: ritirate le mascherine FFP2
La loro efficacia protettiva dichiarata potrebbe non essere pienamente garantita
BERNA - La società IVF Hartmann AG, in collaborazione con l’Ufficio prevenzione infortuni (UPI), ha richiamato un determinato lotto di mascherine Foliodress Mask Loop FFP2", vendute in confezioni da 10, a causa di un possibile rischio sanitario.
Il richiamo riguarda esclusivamente il lotto "510011" delle mascherine Foliodress Mask Loop FFP2, confezione da 10 (REF 992036), e non coinvolge altri lotti.
Secondo quanto comunicato, alcune mascherine potrebbero presentare una tenuta non perfetta. Di conseguenza, l’efficacia protettiva dichiarata potrebbe non essere pienamente garantita, con un conseguente rischio sanitario per i consumatori.
L’UPI e IVF Hartmann AG invitano i consumatori a non utilizzare più le mascherine interessate e a smaltirle. In alternativa, possono essere riportate al punto vendita per ottenere il rimborso del prezzo d’acquisto oppure una sostituzione gratuita.