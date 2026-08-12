Fabiola Gianotti alla guida del Geneva AI Summit 2027

In qualità di delegata, Gianotti contribuirà a definire l'orientamento strategico e tematico del vertice, a mobilitare attori nazionali e internazionali di alto livello e a promuovere possibili iniziative e risultati del vertice. A sua volta, Gianotti è lieta di poter contribuire a tale progetto e di mettere la sua esperienza scientifica e internazionale al servizio di questa iniziativa, si legge nella nota.