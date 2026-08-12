Incidente con l'e-bike: ciclista muore in ospedale

Secondo quanto riferito oggi dalla Polizia cantonale di Berna, l'allarme è scattato intorno alle 11.25. Un gruppo di persone stava effettuando un'escursione in bicicletta da Lauenen in direzione di Trütlisberg quando, per ragioni ancora da chiarire, uno dei partecipanti è uscito dal percorso con la sua e-bike, finendo in un avvallamento sul margine destro della strada e cadendo.