Incidente con l'e-bike: ciclista muore in ospedale
L'uomo, caduto durante un'escursione a Lauenen, è deceduto tre giorni dopo il ricovero.
BERNA - Un ciclista è morto in seguito a un incidente con una e-bike avvenuto sabato 8 agosto a Lauenen bei Gstaad, nel comune di Lauenen.
Secondo quanto riferito oggi dalla Polizia cantonale di Berna, l'allarme è scattato intorno alle 11.25. Un gruppo di persone stava effettuando un'escursione in bicicletta da Lauenen in direzione di Trütlisberg quando, per ragioni ancora da chiarire, uno dei partecipanti è uscito dal percorso con la sua e-bike, finendo in un avvallamento sul margine destro della strada e cadendo.
L'uomo ha riportato gravi ferite. Le persone che erano con lui hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione, successivamente proseguite dai soccorritori giunti sul posto.
Il ciclista è stato trasportato in condizioni critiche in ospedale con un elicottero della Rega, ma è morto tre giorni dopo.
La Polizia cantonale di Berna ha avviato le indagini per chiarire la dinamica e le cause dell'incidente.
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