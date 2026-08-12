Sicurezza a caro prezzo: proposto un aumento dell'Iva di 0,5 punti percentuali

24 miliardi per migliorare sicurezza

Negli ultimi anni la situazione geopolitica, soprattutto in Europa, è assai peggiorata. A causa delle misure di risparmio degli scorsi decenni, l'esercito presenta però lacune critiche in termini di capacità e di equipaggiamento che limitano le possibilità di proteggere il Paese e la popolazione in modo efficace, stando al Consiglio federale. Per difendersi dalle minacce più probabili, nei prossimi anni l'armata avrà bisogno di 24 miliardi di franchi da destinare a investimenti supplementari nell'armamento.

Dei 24 miliardi stimati, 15 miliardi serviranno per l'acquisto di sistemi per la difesa da attacchi a distanza, ciberattacchi, (mini)droni nonché per la protezione di infrastrutture critiche. Tale importo comprende 9 miliardi destinati agli acquisti di armamenti necessari in via prioritaria e un fabbisogno supplementare stimato in 6 miliardi per un ulteriore sistema di difesa terra-aria e per i costi aggiuntivi del sistema Patriot.