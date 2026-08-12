Banche sotto la lente: Berna stringe sui bonus e rafforza le regole anti-crisi

In caso di violazioni, la banca o la FINMA potranno adottare provvedimenti mirati. L'obiettivo, ha ribadito la "ministra" delle finanze, è quello di migliorare la cultura aziendale e del rischio delle banche e promuovere un governo d'impresa responsabile. Ulteriori requisiti già esistenti in materia di governo d'impresa saranno ora disciplinati a livello di legge, anziché a livello di ordinanza come avvenuto finora.