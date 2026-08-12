Polizia di Berna, no a bodycam e sorveglianza targhe

BERNA - Il Tribunale federale (TF) ha parzialmente annullato oggi la revisione della legge sulla polizia del Canton Berna, entrata in vigore nell'agosto 2024. Al centro della disputa legale vi era il timore che le nuove norme spianassero la strada a una sorveglianza di massa e a una lesione sproporzionata dei diritti fondamentali.