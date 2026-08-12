È l'estate più calda mai registrata
La temperatura media è stata finora di 0,7 gradi superiore al 2003, che deteneva il primato precedente. A Lugano sono state registrate 50 notti tropicali.
BASILEA - Il 2026 ha stabilito un nuovo record per l'estate più calda in Svizzera dall'inizio delle rilevazioni nel 1864. Secondo Meteonews, la temperatura media dell'estate in corso è stata finora di circa 0,7 gradi superiore a quella del 2003, che deteneva il precedente primato.
In alcune località sono stati superati anche i valori massimi assoluti del 2003. Nuovi record dall'inizio delle rilevazioni sono stati stabiliti a Zurigo con 38,3 gradi, Basilea con 39,7 e Lucerna con 36,8. Nella maggior parte delle stazioni sono inoltre già stati contati più giorni sopra i 30 gradi rispetto all'intera estate del 2003. Fanno eccezione Ginevra e Locarno.
Il Ticino si distingue per la durata del caldo. A Locarno sono stati registrati 24 giorni consecutivi sopra i 30 gradi, dieci in più rispetto al 2003 e il periodo più lungo tra le località esaminate. Sono aumentate anche le notti tropicali, durante le quali la temperatura non scende sotto i 20 gradi, soprattutto nelle zone vicine ai grandi laghi.
A Lugano sono state finora registrate 50 notti tropicali, contro le 47 del 2003. Il 27 giugno la città ha inoltre segnato la temperatura minima più alta mai rilevata, pari a 25,3 gradi. Anche a Berna, dove nel 2003 non era stata osservata alcuna notte tropicale, quest'estate se ne sono contate quattro.
E il caldo non è terminato: dopo il secondo luglio più caldo dall'inizio delle rilevazioni, le alte temperature persistono anche in agosto. Meteosvizzera prevede per il fine settimana massime attorno ai 36 gradi.