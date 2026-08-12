È l'estate più calda mai registrata

Il Ticino si distingue per la durata del caldo. A Locarno sono stati registrati 24 giorni consecutivi sopra i 30 gradi, dieci in più rispetto al 2003 e il periodo più lungo tra le località esaminate. Sono aumentate anche le notti tropicali, durante le quali la temperatura non scende sotto i 20 gradi, soprattutto nelle zone vicine ai grandi laghi.

A Lugano sono state finora registrate 50 notti tropicali, contro le 47 del 2003. Il 27 giugno la città ha inoltre segnato la temperatura minima più alta mai rilevata, pari a 25,3 gradi. Anche a Berna, dove nel 2003 non era stata osservata alcuna notte tropicale, quest'estate se ne sono contate quattro.