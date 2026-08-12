SAN GALLO
L'acido solforico penetra nel guanto: operaio gravemente ferito
Incidente sul lavoro martedì mattina a San Gallo
POLIZIA DELLA CITTÀ DI SAN GALLO
Fonte Polizia della Città di San Gallo
L'acido solforico penetra nel guanto: operaio gravemente ferito
Incidente sul lavoro martedì mattina a San Gallo
SAN GALLO - Un uomo di 45 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di martedì 11 agosto a San Gallo.
L'incidente si è verificato poco dopo le 11, mentre l'uomo stava travasando acido solforico in un contenitore. Nonostante indossasse indumenti protettivi, l'acido è penetrato nel guanto dell'uomo a causa di un difetto della pompa manuale che stava utilizzando.
Il 45enne si è tolto autonomamente il guanto e ha avvertito i colleghi, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. L'uomo è stato quindi trasportato in ospedale con ferite gravi.
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