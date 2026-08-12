L'acido solforico penetra nel guanto: operaio gravemente ferito

L'incidente si è verificato poco dopo le 11, mentre l'uomo stava travasando acido solforico in un contenitore. Nonostante indossasse indumenti protettivi, l'acido è penetrato nel guanto dell'uomo a causa di un difetto della pompa manuale che stava utilizzando.

Il 45enne si è tolto autonomamente il guanto e ha avvertito i colleghi, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. L'uomo è stato quindi trasportato in ospedale con ferite gravi.