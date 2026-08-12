Evade dal carcere di Bois-Mermet: «Nessun pericolo per la popolazione»

L'evaso ha eluso l'attenzione del personale di sorveglianza prima di arrampicarsi oltre una recinzione e successivamente oltre il muro di cinta protetto da filo spinato: ci ha impiegato al massimo due minuti. Il personale, che ha immediatamente lasciato il perimetro interno, ha tentato invano di intercettarlo.

Il fuggitivo, un uomo nato nel 1991, si sarebbe ferito durante la fuga, probabilmente lesioni da taglio. Era in carcere preventivo per reati contro il patrimonio.