Evade dal carcere di Bois-Mermet: «Nessun pericolo per la popolazione»
L'uomo è fuggito dal campo sportivo dello stabilimento carcerario ieri. Era in detenzione preventiva per reati contro il patrimonio
LOSANNA - Un detenuto è evaso ieri dal carcere di Bois-Mermet, a Losanna. L'uomo è tuttora ricercato. Lo indica oggi la polizia vodese in una nota, precisando che per la popolazione non sussiste alcun pericolo.
In base ai primi accertamenti - ha indicato all'agenzia Keystone-ATS il Servizio penitenziario del Canton Vaud (SPEN) - l'uomo è fuggito dal campo sportivo dello stabilimento carcerario. In quel momento diverse dozzine di carcerati stavano partecipando ad alcune attività, «una situazione del tutto normale per quell'ora del giorno», ha precisato lo SPEN.
L'evaso ha eluso l'attenzione del personale di sorveglianza prima di arrampicarsi oltre una recinzione e successivamente oltre il muro di cinta protetto da filo spinato: ci ha impiegato al massimo due minuti. Il personale, che ha immediatamente lasciato il perimetro interno, ha tentato invano di intercettarlo.
Il fuggitivo, un uomo nato nel 1991, si sarebbe ferito durante la fuga, probabilmente lesioni da taglio. Era in carcere preventivo per reati contro il patrimonio.
L'autorità di esecuzione delle pene sottolinea che si tratta di un «episodio estremamente raro». L'ultima evasione dal carcere di Bois-Mermet risale al 2013, quando dall'istituto erano fuggite cinque persone.