GRIGIONI
Un operaio rimane sotto la ruota di un escavatore
L'uomo era impegnato a mettere in sicurezza un'attrezzatura da lavoro montata sull'escavatore, in modo da impedirne l'oscillazione durante il trasporto
Polizia canton Grigioni
Un operaio rimane sotto la ruota di un escavatore
L'uomo era impegnato a mettere in sicurezza un'attrezzatura da lavoro montata sull'escavatore, in modo da impedirne l'oscillazione durante il trasporto
DAVOS (GR) - Incidente sul lavoro mercoledì mattina a Davos, dove un operaio di 35 anni è rimasto sotto la ruota di un escavatore gommato.
L'uomo era impegnato a mettere in sicurezza un'attrezzatura da lavoro montata sull'escavatore, in modo da impedirne l'oscillazione durante il trasporto. Poco dopo le 8.30, per cause ancora da chiarire, è finito sotto la ruota anteriore destra del mezzo.
I primi soccorsi sono stati prestati dai colleghi. Successivamente l'operaio è stato assistito dal personale del servizio di emergenza di Davos e trasportato in elicottero dalla Rega all'Ospedale cantonale dei Grigioni di Coira.
La Polizia cantonale dei Grigioni sta ora indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
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