Un operaio rimane sotto la ruota di un escavatore

I primi soccorsi sono stati prestati dai colleghi. Successivamente l'operaio è stato assistito dal personale del servizio di emergenza di Davos e trasportato in elicottero dalla Rega all'Ospedale cantonale dei Grigioni di Coira.

La Polizia cantonale dei Grigioni sta ora indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.