Tutti con il naso all'insù

Ma anche nella Svizzera romanda, dove lo spettacolo era visibile un po' più tardi, si sono radunati soprattutto sui punti elevati da decine a centinaia di spettatori, tanto che, ad esempio, sulla salita al Chasseral nel Giura bernese si sono formate code di auto e gli ultimi quattro o cinque chilometri sono stati percorsi a piedi.

Fenomeno raro

Un'eclissi solare di queste dimensioni è rara: chi se l'è persa dovrà attendere fino al 2075 per poter assistere di nuovo in Svizzera a un fenomeno di simile portata.