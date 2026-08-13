La favola dopo il maxi rogo: il video

LAVIZZARA - L’appuntamento è su uno sterrato a pochi passi dal Sasso del Diavolo, tra Broglio e Prato Sornico. È qui che Martina Lenz, volontaria e amica della capanna Soveltra, ci dà appuntamento alle 8.30 di mattina. Poi arriverà l’elicottero che ci porterà fino a oltre 1'500 metri di altitudine. Là dove nell’ottobre del 2017 uno degli edifici simbolo dell’escursionismo in Lavizzara è stato inghiottito da un incendio. E dove oggi si sta lavorando duramente per riportare la capanna al suo antico splendore.