Riscatto immediato per Noè Ponti

Gli avversari più pericolosi, Milak e Grousset, hanno vinto le loro prove ma facendo registrare tempi nettamente più alti: 50”81 l’ungherese e 51”03 il francese.

Al suo esordio a un Europeo assoluto, il 18enne dell’A-Club Swimming Team Savosa Capriasca Enrico Sottile, ha chiuso la propria batteria in quarta posizione con un ottimo 53”96. Il suo miglior personale in carriera non è però bastato per staccare un biglietto per il turno successivo. Eliminati anche Robin Yeboah (53”54) e Marius Toscan (55”23).