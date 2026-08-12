Riscatto immediato per Noè Ponti
Il locarnese ha dominato le batterie dei 100m delfino
Enrico Sottile eliminato facendo... il record.
Il locarnese ha dominato le batterie dei 100m delfino
Enrico Sottile eliminato facendo... il record.
PARIGI - La delusione per quanto capitato nella finale dei 50m delfino è stata grande ma non ha “spento” Noè Ponti, tornato subito in vasca convinto e convincente agli Europei di nuoto. A Parigi il ticinese ha brillato nelle batterie dei 100m delfino, superandole di slancio stampando un ottimo 50”47, miglior crono di giornata.
Gli avversari più pericolosi, Milak e Grousset, hanno vinto le loro prove ma facendo registrare tempi nettamente più alti: 50”81 l’ungherese e 51”03 il francese.
Al suo esordio a un Europeo assoluto, il 18enne dell’A-Club Swimming Team Savosa Capriasca Enrico Sottile, ha chiuso la propria batteria in quarta posizione con un ottimo 53”96. Il suo miglior personale in carriera non è però bastato per staccare un biglietto per il turno successivo. Eliminati anche Robin Yeboah (53”54) e Marius Toscan (55”23).