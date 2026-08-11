Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in gran segreto

Nel fine settimana numerosi fan di Ronaldo si erano recati a Madeira aspettandosi il matrimonio della star portoghese con Rodriguez. Le attese erano però rimaste deluse e la cattedrale era stata riservata da un'altra coppia.

Ronaldo e Rodriguez stanno insieme dal 2016 e si occupano insieme di cinque figli. Cristiano Jr., il figlio maggiore del calciatore, è nato nel 2010 e ha 16 anni.