Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in gran segreto
Una foto postata dal calciatore su Instagram ha ufficializzato il matrimonio
Una foto postata dal calciatore su Instagram ha ufficializzato il matrimonio
MADIERA - Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez potrebbero essersi sposati in gran segreto. A far scattare le indiscrezioni è stata una foto condivisa dal calciatore martedì sera, poco dopo le 21, nella quale compaiono due mani con una fede nuziale.
Ad accompagnare lo scatto una didascalia essenziale: «C», un cuore e «G», iniziali di Cristiano e Georgina. La data scelta, l'11 agosto, coincide inoltre con l'anniversario della coppia. Al momento, tuttavia, la fonte non riferisce di una conferma esplicita delle nozze da parte dei due.
Nel fine settimana numerosi fan di Ronaldo si erano recati a Madeira aspettandosi il matrimonio della star portoghese con Rodriguez. Le attese erano però rimaste deluse e la cattedrale era stata riservata da un'altra coppia.
Ronaldo e Rodriguez stanno insieme dal 2016 e si occupano insieme di cinque figli. Cristiano Jr., il figlio maggiore del calciatore, è nato nel 2010 e ha 16 anni.
La proposta di matrimonio era arrivata nel 2025. Ronaldo aveva successivamente raccontato che il momento era stato meno pianificato del previsto: non si era inginocchiato e, mentre intendeva consegnare l'anello a Georgina in tarda serata, l'arrivo delle figlie lo aveva spinto a farle la proposta.