Prima medaglia elvetica a Birmingham

La campionessa del mondo in carica Ditaji Kambundji, reduce da un infortunio, non è riuscita a salire sul podio, chiudendo i 100 metri ostacoli con il tempo di 12’’75. L'oro è andato all'olandese Nadine Visser (12''67), che ha preceduto di appena un millesimo (!) la polacca Skrzyszowska.

Nei 100 metri maschili, la gara sempre più attesa, il successo è andato al britannico Romell Glave, abile a fermare il cronometro in 10'09''. Hanno completato il podio il connazionale Jeremiah Azu (10''16) e il tedesco Owen Ansah (10''19). Problemi per l'italiano Marcell Jacobs, il quale dopo pochi metri ha rallentato la sua marcia verosimilmente a causa di un problema fisico.