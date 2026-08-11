Prima medaglia elvetica a Birmingham
Con un salto di 8m29 l'elvetico ha sbloccato il nostro medagliere. Romell Glave re dei 100 metri
Con un salto di 8m29 l'elvetico ha sbloccato il nostro medagliere. Romell Glave re dei 100 metri
BIRMINGHAM - È arrivata la prima medaglia della Svizzera agli Europei di Birmingham. A conquistarla è stato Simon Ehammer, che nel salto in lungo si è messo al collo uno splendido argento grazie a un balzo di 8m29. L'oro è andato al greco Miltiadis Tentoglou, capace di saltare 15 centimetri più lontano del rossocrociato.
Nella velocità è invece arrivato un altro amaro quarto posto per la delegazione elvetica, dopo quello ottenuto ieri da Géraldine Di Tizio-Frey nei 100 metri.
La campionessa del mondo in carica Ditaji Kambundji, reduce da un infortunio, non è riuscita a salire sul podio, chiudendo i 100 metri ostacoli con il tempo di 12’’75. L'oro è andato all'olandese Nadine Visser (12''67), che ha preceduto di appena un millesimo (!) la polacca Skrzyszowska.
Nei 100 metri maschili, la gara sempre più attesa, il successo è andato al britannico Romell Glave, abile a fermare il cronometro in 10'09''. Hanno completato il podio il connazionale Jeremiah Azu (10''16) e il tedesco Owen Ansah (10''19). Problemi per l'italiano Marcell Jacobs, il quale dopo pochi metri ha rallentato la sua marcia verosimilmente a causa di un problema fisico.
Una gara alla quale non ha preso parte il nostro Timothé Mumenthaler, eliminato in semifinale.