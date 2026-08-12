«Il ragazzo al Thun? È il solito problema del calcio italiano»

In rampa di lancio nelle giovanili di un club prestigioso in Italia e... approdato in Svizzera.

«Come Esposito o Zanotti o Calafiori, giusto per fare qualche nome. Io sono sempre favorevole alle esperienze fatte lontane dal proprio Paese: ti fanno maturare, soprattutto da giovane di "aprono" la testa».

Avesse tutta la qualità di cui si parla sarebbe però forse rimasto in Serie A.

«È il solito problema del calcio italiano. Quello di cui si è parlato molto nelle ultime settimane e quello che ha spinto un Paese che ha cultura e mezzi fuori dal Mondiale per tre edizioni consecutive: non esiste la programmazione delle carriere. I giovani di prospettiva andrebbero accompagnati, guidati, spinti a fare esperienze importanti per poi riportarli alla casa madre a giocare. Non succede quasi mai. È il caso di Braschi? La Fiorentina non ha chiuso del tutto il legame con il giocatore, è vero, però intanto lo ha ceduto a titolo definitivo. Ora è il Thun a decidere».