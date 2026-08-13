Tram-treno, aggiudicato un appalto da 8,6 milioni

I lavori preparatori dovrebbero partire a ottobre e serviranno ad allargare via Cantonale per fare spazio ai futuri binari. L’intervento prevede la demolizione di due muri di sostegno esistenti e la costruzione di nuove opere in calcestruzzo armato: il «muro Bosciorina» che sarà lungo circa 280 metri, con un’altezza variabile da 1,5 fino a 16 metri; e il «muro La Monda», lungo circa 80 metri e con un’altezza massima di 5,5 metri. Gli scavi e la messa in sicurezza saranno effettuati a tappe.

Si tratta di una delle ultime grosse commesse ancora da assegnare nell’ambito del tram-treno. La scelta di suddividere i lavori in più mandati, come spiegato in passato da RTTL SA, ha finora consentito di evitare ricorsi sulle aggiudicazioni e di coinvolgere numerosi studi di ingegneria ticinesi.