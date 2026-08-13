Telefono sempre acceso e sveglia a qualsiasi ora. Sono gli "angeli custodi" dei VIP.

Le giornate, racconta, non hanno praticamente orari. «Il telefono deve essere sempre acceso». Una chiamata può arrivare alle sei del mattino perché un volo è stato cancellato oppure alle due di notte perché un ospite cerca qualcosa da mangiare. E gli imprevisti non finiscono qui: «Mi è capitato di girare per Piazza Grande con una vaporella perché l'hotel non aveva un ferro da stiro adatto per l'abito del VIP. Oppure di ritrovarmi a mangiare una pizza alle due di notte con uno di loro».

Dietro le quinte del Festival

Il lavoro porta ad accedere a luoghi normalmente inaccessibili al pubblico, dai backstage al red carpet. Ma proprio lì entra in gioco una delle qualità più importanti. «Dobbiamo esserci, ma con discrezione. L'ospite deve sapere che può contare su di noi, però i riflettori sono per lui».