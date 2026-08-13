Camion in fiamme sull'A2 in direzione sud

Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Polizia cantonale, l'incidente è avvenuto nei pressi degli svincoli di Biasca. L'autista, dopo aver notato del fumo sprigionarsi dalle ruote del semirimorchio e la successiva esplosione di uno pneumatico, è riuscito ad accostare prontamente in corsia di emergenza. Le cause esatte del rogo restano al vaglio dell'inchiesta.