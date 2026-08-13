Camion in fiamme sull'A2 in direzione sud
A prendere fuoco il carico del mezzo pesante. Il conducente si è accostato in tempo, mettendosi in salvo
A prendere fuoco il carico del mezzo pesante. Il conducente si è accostato in tempo, mettendosi in salvo
BIASCA - Un autoarticolato carico di tubi in acciaio ha preso fuoco questa mattina, intorno alle 6:50, mentre viaggiava in sull'A2 in direzione sud.
Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Polizia cantonale, l'incidente è avvenuto nei pressi degli svincoli di Biasca. L'autista, dopo aver notato del fumo sprigionarsi dalle ruote del semirimorchio e la successiva esplosione di uno pneumatico, è riuscito ad accostare prontamente in corsia di emergenza. Le cause esatte del rogo restano al vaglio dell'inchiesta.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Biasca - che hanno domato le fiamme in breve tempo - e i tecnici dell'Unità territoriale IV (UT4). Fortunatamente non si registrano feriti.
Il tratto autostradale tra Biasca e Bellinzona Nord è rimasto chiuso per circa 40 minuti, prima di essere riaperto su una sola corsia. Secondo quanto comunicato dalle autorità, i disagi alla circolazione proseguiranno almeno fino a mezzogiorno.