Le vacanze agitate della politica

Con quali timori?

«Dal mio punto di vista, quello che lui teme è che qualora l'UDC tornasse sui propri passi e facesse una lista con la Lega, se questa lista poi prende un solo seggio e non due ─ e questo oggi è abbastanza verosimile ─ sia Gobbi a essere confermato mentre lui, dopo poco più di sei mesi in governo, uscirebbe. Ecco, secondo me questa in fondo è la motivazione principale. E anche in questo caso, ci sarebbe da capire se è una posizione condivisa da tutta l'UDC o meno. Come detto, la prospettiva che anche una lista comune faccia solo un seggio è molto realistica e quindi l'UDC, in un certo senso, sta giocando un po' a poker dicendo: "Beh, correndo da soli non è sicuro che ce la facciamo a fare un seggio, ma se ce la facciamo almeno sarà il nostro seggio».

Guardiamo invece in casa Lega. Passare dall'avere la maggioranza in governo all'eventuale minoranza nella propria area è, almeno sulla carta, un duro colpo. Qualche responsabilità di governo in meno potrebbe però rilanciare l'anima del movimento. Ma fino a che punto?

«La Lega ha sempre cercato di correre sul doppio binario. Da un lato quello istituzionale che una volta era incarnato da Marco Borradori, poi da Gobbi e anche da Foletti, a Lugano. E poi un'ala più di opposizione, quella di Boris Bignasca ─ e anche di Lorenzo Quadri ─ che, non a caso, aveva avuto diversi conflitti con lo stesso Foletti quando era capogruppo in Gran Consiglio. Già all'epoca le tensioni non mancavano. È chiaro quindi che dimezzando la rappresentanza in governo ─ o uscendo ─ avrebbero le mani più libere di oggi nel fare opposizione pura. E un altro dato importante è quello dell'elettorato. La Lega ha perso tantissimi consensi. Dal 2015, quando era al suo apice, è passata ─ dati del Gran Consiglio alla mano ─ dal 24% al 20% circa del 2019 e poi al 15% del 2023. Bisognerà vedere se riusciranno di nuovo a convincere l'elettorato».