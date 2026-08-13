È il giovedì di Asia Argento
L'attrice italiana riceverà in Piazza Grande il Life Achievement Award, ma ci sarà anche molto altro nel programma di giornata
LOCARNO - Giovedì 13 agosto il Locarno Film Festival propone una giornata densa di proiezioni, eventi e incontri, distribuiti tra le numerose sale della città ticinese e la celebre Piazza Grande.
Il cuore del festival batte nel Concorso Internazionale, che presenta quattro titoli. Si parte al mattino con "O Jacaré" di Basil Da Cunha (Svizzera/Portogallo), in programma a L'altra Sala alle 11.15. Nel pomeriggio, al Palexpo (FEVI), è la volta di "Nun Dul Dega Eomne" del maestro sudcoreano Hong Sangsoo, seguito da un Q&A allo Spazio Cinema alle 15.30. Sempre al Palexpo, alle 16.45, spazio a "Lejos de los árboles" di Meritxell Colell Aparicio (Spagna/Perù/Italia). In serata, tre appuntamenti: "D'ici là" di Sarah Leonor (Francia) a L'altra Sala alle 18, "Objet a" di Ann Oren (Germania/Lussemburgo/Grecia) a La Sala alle 21 e "A Margem do Rio" di Matheus Farias e Enock Carvalho (Brasile/Germania) al PalaCinema 1 alle 21.30.
Cinque titoli animano il Concorso Cineasti del Presente. La giornata si apre con la doppia proiezione di "Small Talk" di Mateo Ybarra (Svizzera) al PalaCinema 2 e PalaCinema 3 alle 11. Seguono "L'estive" di Naël Khleifi e Lisa Debauche (Belgio/Francia) alle 13:30, anch'esso in doppia sala, e "Magic Atlas" di SUN Xun (Singapore) al PalaCinema 1 alle 11.30. Nel pomeriggio, "Hanabi" di Ana Vaz (Francia/Brasile) a L'altra Sala alle 15. In serata, "Demony" di Natalka Vorozhbyt (Ucraina/Polonia) al PalaCinema 1 alle 18 e "Tear Gas" di Uta Beria (Georgia/Francia/Germania) a L'altra Sala alle 21.
La proiezione serale in Piazza Grande, alle 21.30, è dedicata a "Il Cileno" di Sergio Castro-San Martín (Italia/Cile/Svizzera), in lingua originale italiana e spagnola. A precederla ci sarà la cerimonia di consegna del Life Achievement Award all'attrice italiana Asia Argento.
Tra gli eventi speciali della giornata, spicca la proiezione di "The Fountain" (2006) di Darren Aronofsky al GranRex alle 16.45, nell'ambito dell'omaggio al regista americano insignito del Pardo d'Onore Manor. Nella sezione Histoire(s) du Cinéma trova spazio anche "La Muerte No Tiene Dueño" di Jorge Thielen Armand (Venezuela/Canada/Italia/Lussemburgo) al PalaCinema 1 alle 15, legato al premio conferito ad Argento.
La Retrospettiva offre un viaggio nella storia del cinema con quattro classici in 35 mm: "Point of Order" (1963) di Emile de Antonio al GranRex alle 9, "¡Bienvenido, Mister Marshall!" (1953) di Luis García Berlanga alle 11.30, "Celui qui doit mourir" (1957) di Jules Dassin alle 13.45, "Silver Lode" (1954) di Allan Dwan alle 19.15 e "Crossfire" (1947) di Edward Dmytryk alle 21.30. L'omaggio a Hannes Schmidhauser propone invece "Uli der Knecht" (1954) di Franz Schnyder al PalaCinema 2 alle 17.45.
La Semaine de la Critique presenta "Seul le serpent sait" di Olivier Séror e Martin Verdet (Francia) al PalaCinema 1 alle 9 e "Concrete Land" di Asmahan Bkerat (Giordania/Palestina) a La Sala alle 11.
Ricco il programma Fuori Concorso: "Sundown" di Rebekah McKendry (Canada) al Teatro Kursaal alle 14, il doppio programma al Cinema Rialto 1 con "Tombe des Rêves" di F.J. Ossang e "Guerrilha no Asfalto" di Edgar Pêra alle 14, il documentario "Marco Bellocchio: La porta della Realtà" di Fabio Lovino al PalaCinema 2 alle 16, "Bruton" di Vincent Grashaw (USA) a La Sala alle 17.30, "BAKMA" di Abdelhamid Bouchnak (Tunisia) al PalaCinema 2 alle 20.30 e "Bloody Tennis" di Nikias Chryssos (Germania) al Cinema Rialto 1 alle 21.30.
La sezione Open Doors Screenings propone "Catcher" di Derhwa Kasunzu (Burkina Faso/Francia/RD Congo) al Teatro Kursaal alle 11.15 e "Diya" di Achille Ronaimou (Ciad/Germania/Francia/Costa d'Avorio) al PalaVideo alle 21.
I Pardi di Domani offrono una vetrina sul cinema emergente con numerosi cortometraggi e mediometraggi distribuiti nei tre concorsi - Internazionale, Nazionale e Corti d'Autore - tra cui spiccano "Drift" di Jérémie Danon e Kiddy Smile, "Aurora Borealis" di Valeriya Kim e "NADUPA" di Daniel Samwel. Il Panorama Suisse presenta "Tristan Forever" di Tobias Nölle e Loran Bonnardot al Palexpo alle 11.
Per il pubblico più giovane, Locarno Kids propone "Cercatori d'angeli" di Leopoldo Pescatore (Italia/Svizzera) al Teatro Kursaal alle 16.30 e "Derborence Le Temps des Animaux" di Vincent Chabloz (Svizzera) al PalaCinema 3 alle 18.30.
Tra gli eventi a ingresso libero, da segnalare la conversazione con il leggendario truccatore Rick Baker allo Spazio Cinema alle 10.30 e la BaseCamp Night 8, realizzata in collaborazione con Zero, al Castello Visconteo a partire dalle 17.30.