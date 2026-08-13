È il giovedì di Asia Argento

Cinque titoli animano il Concorso Cineasti del Presente. La giornata si apre con la doppia proiezione di "Small Talk" di Mateo Ybarra (Svizzera) al PalaCinema 2 e PalaCinema 3 alle 11. Seguono "L'estive" di Naël Khleifi e Lisa Debauche (Belgio/Francia) alle 13:30, anch'esso in doppia sala, e "Magic Atlas" di SUN Xun (Singapore) al PalaCinema 1 alle 11.30. Nel pomeriggio, "Hanabi" di Ana Vaz (Francia/Brasile) a L'altra Sala alle 15. In serata, "Demony" di Natalka Vorozhbyt (Ucraina/Polonia) al PalaCinema 1 alle 18 e "Tear Gas" di Uta Beria (Georgia/Francia/Germania) a L'altra Sala alle 21.

La proiezione serale in Piazza Grande, alle 21.30, è dedicata a "Il Cileno" di Sergio Castro-San Martín (Italia/Cile/Svizzera), in lingua originale italiana e spagnola. A precederla ci sarà la cerimonia di consegna del Life Achievement Award all'attrice italiana Asia Argento.