Una storia di confine

Prima le immagini, poi la poesia

Veniamo ora al suo breve (10 minuti) ma intenso documentario. Questa è la sinossi presente sul sito del festival: «Lo spettatore segue dei Russi d'Estonia in viaggio per raggiungere la Russia. L'attraversamento del confine li conduce in uno spazio geografico segnato dalle tensioni tra due gruppi etnici, mentre il conflitto russo-ucraino riaccende vecchie paure». Al centro di questo lavoro c'è una suggestione poetica: "The Wandering Border" di Jaan Kaplinski. «Più che un’ispirazione, questa poesia è il collante di tutto il corto», spiega Canevascini. «Avevo già girato il documentario, viaggiando tra il sud e il nord del confine tra Russia ed Estonia. Quando mi sono trovato con tutto il materiale, cercavo un modo per creare una narrazione. Durante l’Erasmus a Tallinn ho seguito un corso sulla cultura estone e lì ho scoperto questa poesia: quando l’ho letta ho capito che esprimeva esattamente ciò che avevo provato filmando quelle immagini. È stata la mappa che ha dato forma al corto».

Il silenzio che nasconde la tensione

L’esperienza in Estonia si è rivelata difficile da tradurre in parole. «È la domanda più complicata», ammette. «È un paese molto tranquillo, ma non nel senso di noioso. È una tranquillità a cui noi occidentali non siamo abituati: veniamo da contesti frenetici, pieni di stimoli. Lì, appena si esce dai centri urbani, c’è una natura molto rigogliosa e un silenzio quasi assordante». Un silenzio che, però, nasconde anche tensioni. «Soprattutto vicino al confine si percepisce qualcosa che bolle in pentola, legato al periodo storico che stiamo vivendo».