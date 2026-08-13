Francesco Gallera nominato sostituto direttore del TCS Ticino

Francesco Gallera vanta un'esperienza ventennale all'interno del TCS, durante la quale ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità. In particolare, ha coordinato la gestione operativa del Centro TCS di Rivera, supervisionando il centro tecnico, il punto di contatto, i servizi di mobilità e i programmi di sicurezza stradale. La sua profonda conoscenza della struttura e delle esigenze degli associati rappresenta un pilastro per la fase di transizione.

Il Comitato sezionale ha espresso il proprio ringraziamento a Filippo Tadini per l'impegno profuso negli ultimi quattro anni, augurandogli successo per le sfide future. Parallelamente, ha rivolto un augurio di buon lavoro a Gallera, chiamato a guidare la Sezione Ticino verso i prossimi obiettivi strategici a tutela degli interessi del Club e dei suoi membri.