ALTO MALCANTONE

Cade in una scarpata mentre taglia arbusti: ferito un operaio

L'incidente è avvenuto a Breno. L’uomo, che ha riportato ferite di media gravità, è stato trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Cade in una scarpata mentre taglia arbusti: ferito un operaio