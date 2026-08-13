Cade in una scarpata mentre taglia arbusti: ferito un operaio
L'incidente è avvenuto a Breno. L’uomo, che ha riportato ferite di media gravità, è stato trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.
L'incidente è avvenuto a Breno. L’uomo, che ha riportato ferite di media gravità, è stato trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.
BRENO - Un addetto alla manutenzione stradale è rimasto ferito questa mattina, giovedì 13 agosto, a Breno, mentre era impegnato in alcuni lavori di pulizia e taglio di arbusti lungo la strada cantonale.
Stando alle prime informazioni raccoolte da RescueMedia, per motivi che dovranno essere chiariti, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio, finendo in una scarpata. L’allarme è scattato attorno alle 11.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che hanno prestato le prime cure all’infortunato. L’uomo è stato successivamente trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.
Le ferite riportate sarebbero di media gravità. La sua vita, secondo le prime informazioni, non dovrebbe essere in pericolo.
Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia, che ha effettuato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.