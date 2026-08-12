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Impero, lusso e glamour... l'incredibile (e dorata) storia di Cristiano e Georgina

Dopo quasi dieci anni di relazione, la superstar portoghese e la modella spagnola hanno ufficializzato la loro unione con un matrimonio celebrato martedì a Cascais.
Impero, lusso e glamour... l'incredibile (e dorata) storia di Cristiano e Georgina
Imago/Bildbryan
di 20min.ch | Agence France-Presse
Impero, lusso e glamour... l'incredibile (e dorata) storia di Cristiano e Georgina
Dopo quasi dieci anni di relazione, la superstar portoghese e la modella spagnola hanno ufficializzato la loro unione con un matrimonio celebrato martedì a Cascais.

MATRIMONIO - Dopo quasi dieci anni di relazione, il portoghese Cristiano Ronaldo (41 anni) e Georgina Rodriguez (32 anni), modella spagnola di origine argentina, si sono sposati martedì a Cascais, vicino a Lisbona.

Dal loro incontro nel 2016 a Madrid alla loro vita familiare in Arabia Saudita, il cinque volte Pallone d’Oro e l’ex commessa diventata influencer hanno ampiamente esposto la loro coppia. Ecco cinque cose da sapere su di loro.

PORTOGALLO
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in gran segreto

Un incontro... in una boutique di Gucci
Georgina e Ronaldo si sono incontrati nel 2016 in una boutique Gucci a Madrid, dove lei lavorava come commessa. Un incontro che hanno descritto come un vero e proprio «colpo di fulmine».

In un’intervista concessa a Vogue Arabia nel maggio 2025, Ronaldo le ha chiesto cosa avesse provato quando lo aveva incontrato per la prima volta. Georgina aveva risposto di aver sentito fin dai loro primi scambi «una pace e un’energia inspiegabili» come «se si conoscessero da sempre».

All’epoca, Ronaldo aveva appena concluso una relazione molto chiacchierata con la modella russa Irina Shayke che era durata quasi cinque anni. Una coppia da subito finita sotto ai riflettoriLa storia di questa ex-commessa diventata la compagna di uno degli sportivi più celebri al mondo è stata spesso presentata come una vera e propria favola moderna.

XUna rara foto di Georgina Rodriguez, quando lavorava da Gucci.

In quasi dieci anni di relazione, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno costruito l’immagine di una coppia glamour e ultra-mediatizzata che va ben oltre il mondo del calcio.

Georgina è oggi una celebrità a tutti gli effetti, che moltiplica i contratti pubblicitari e le apparizioni nei media.

Yacht, auto sportive, gioielli spettacolari e residenze di lusso: la coppia mostra regolarmente il proprio stile di vita sui social network, condividendo numerose immagini delle vacanze e della vita familiare.

Imago/BestimageCristiano Jr., Eva, Mateo e Alana Martina alla Fashion Week di Parigi nel 2024.

Una famiglia ricomposta
La loro vita familiare è diventata un elemento centrale della loro immagine pubblica. Il cinque volte Pallone d’Oro è padre di cinque figli. Suo figlio maggiore, Cristiano Jr, è nato nel 2010, mentre i gemelli Eva e Mateo sono nati nel 2017. Ronaldo ha sempre mantenuto il segreto sull’identità delle madri dei suoi primi tre figli.

La coppia ha poi avuto due figlie, Alana Martina, nata nel 2017, e Bella Esméralda, nata nel 2022. Quest’ultima è nata dopo la morte del suo fratello gemello, Angel, durante il parto, un dramma che la coppia aveva reso pubblico.

La coppia sta crescendo insieme i cinque figli. Dal 2023 stabiliti in Arabia Saudita, dove Cristiano Ronaldo gioca con l’Al-Nassr, la famiglia appare così regolarmente riunita sui social network, attraverso foto di vacanze, compleanni e momenti della vita quotidiana.

«La nostra famiglia viene prima di tutto», ama ricordare Georgina, precisando che la loro quotidianità ruota essenzialmente attorno al calcio e ai bambini.

IMAGO / NurPhotoGeorgina a Venezia, nel 2025.

Oltre 750 milioni di follower in due
Insieme, costituiscono una straordinaria potenza mediatica. La loro audience supera così ampiamente i 750 milioni di follower, secondo i dati riportati sui loro account. Ronaldo, con 678 milioni di follower, è la personalità più seguita su Instagram. Georgina, invece, ne conta circa 77 milioni.

Ma la notorietà di Georgina non si limita al suo status di compagna di calciatore. Si è costruita una vera e propria carriera, in particolare grazie a “Soy Georgina (Io, Georgina)”, la serie documentario di Netflix lanciata nel 2022 e dedicata alla sua vita, alla sua famiglia e alla sua quotidianità.

La serie mostra il loro universo tra viaggi, jet privati, ville sontuose, tappeti rossi e vita familiare. Le sue apparizioni al festival di Cannes, al Met Gala di New York o nei grandi eventi della moda hanno inoltre contribuito a consacrarla come una personalità pubblica di primo piano.

Imago/Bildbryan

Due marchi, un impero
Insieme, formano due marchi complementari: Ronaldo, superstar mondiale del calcio, e Georgina, personalità della moda e dei social network.

La loro notorietà costituisce una straordinaria leva commerciale. Cristiano Ronaldo ha sviluppato il marchio CR7 ben oltre il calcio, con investimenti in particolare nella moda, nell’hotellerie e nel benessere.

Georgina Rodriguez ha, dal canto suo, trasformato la sua notorietà in un'attività redditizia. Modella e testimonial di marchi internazionali, moltiplica le collaborazioni nella moda e nella bellezza con marchi come Guess, Chopard, Charlotte Tillbury o L’Oréal Paris.

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