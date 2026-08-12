Impero, lusso e glamour... l'incredibile (e dorata) storia di Cristiano e Georgina

Un incontro... in una boutique di Gucci

Georgina e Ronaldo si sono incontrati nel 2016 in una boutique Gucci a Madrid, dove lei lavorava come commessa. Un incontro che hanno descritto come un vero e proprio «colpo di fulmine».

In un’intervista concessa a Vogue Arabia nel maggio 2025, Ronaldo le ha chiesto cosa avesse provato quando lo aveva incontrato per la prima volta. Georgina aveva risposto di aver sentito fin dai loro primi scambi «una pace e un’energia inspiegabili» come «se si conoscessero da sempre».