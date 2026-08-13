Sussidi di cassa malati, ora la richiesta è anche digitale
Il formulario cartaceo resta tuttavia disponibile
BELLINZONA - La richiesta per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattia (RIPAM) in Ticino può ora essere presentata anche online. La nuova modalità riguarda sia il rinnovo del sussidio per la cassa malati sia le nuove richieste per il 2027.
Nei giorni scorsi le persone che già beneficiano della RIPAM hanno ricevuto una comunicazione con l’invito a rinnovare la domanda per il prossimo anno. Accedendo alla propria pratica online, diversi dati personali risultano già precompilati, con l’obiettivo di semplificare la procedura e ridurre i tempi di trattamento.
Il Dipartimento della sanità e della socialità punta a comunicare le prime decisioni sul diritto al sussidio già a partire da novembre 2026. Nella lettera inviata ai beneficiari è stato però indicato per errore novembre 2027.
Anche chi presenta una nuova richiesta per il 2027 può completare e trasmettere l’intera procedura online attraverso la piattaforma dell’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS). Al termine della compilazione è possibile conservare una copia della domanda, mentre dopo l’invio viene trasmessa automaticamente un’e-mail di conferma della ricezione.
Sulla stessa pagina è disponibile anche un calcolatore che permette di stimare preliminarmente l’eventuale diritto alla RIPAM. Il risultato non costituisce tuttavia una decisione: il diritto al sussidio viene stabilito formalmente soltanto dopo l’esame della documentazione da parte del servizio competente.
Il formulario cartaceo non va in pensione
La procedura digitale non sostituisce quella tradizionale. Chi non può o non vuole presentare la richiesta online può continuare a rivolgersi al Servizio sussidi assicurazione malattia per ricevere il formulario cartaceo da compilare manualmente. Restano inoltre disponibili l’assistenza telefonica e lo sportello dell’IAS per informazioni, chiarimenti e supporto nella compilazione della domanda.