Togliere al Ceresio per dare al Verbano: «Non mettiamo in crisi nessuno»

Ecco quali sono le concessioni che limitano l'intervento del Cantone

Allo stato attuale delle condizioni meteorologiche, il ventaglio delle soluzioni non offriva molte alternative. Tutta una serie di concessioni alle aziende private impedisce infatti al Cantone di intervenire sui bacini idroelettrici. Ma quali sono queste concessioni? «Gli accumuli di acqua sono nei laghi naturali - continua Filippini - ma sono anche dietro le dighe. Nelle nostre valli abbiamo diverse strutture che contengono milioni e milioni di metri cubi di acqua.

In primavera e in estate si riempiono fino all'autunno e «poi, durante l'inverno, è la stagione in cui l'acqua viene utilizzata di più: serve a produrre energia idroelettrica. Adesso siamo in fase di riempimento, ma, con la situazione attuale, le nostre dighe non sono molto piene; infatti siamo ai minimi per la stagione».