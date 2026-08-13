LAVERTEZZO
Al via le candidature per il Premio Verzasca
I lavori dovranno essere consegnati entro il 10 settembre
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Al via le candidature per il Premio Verzasca
I lavori dovranno essere consegnati entro il 10 settembre
LAVERTEZZO - La Fondazione Verzasca ha aperto le candidature al Premio Verzasca, dedicato ai migliori lavori di ricerca, tesi di bachelor, master, dottorato o diploma che abbiano come oggetto, o presentino una pertinenza con, la Valle Verzasca e le vallate subalpine.
I lavori dovranno essere consegnati entro il 10 settembre e saranno valutati da una giuria composta da figure di rilievo del mondo culturale e accademico locale.
Il bando di concorso è consultabile sul sito fondazioneverzasca.ch. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Fondazione all'indirizzo info@fondazioneverzasca.ch o al numero +41 91 746 10 7.
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