Nuove regole UE sugli imballaggi: una stangata per i piccoli commercianti

Regole applicabili dalla metà del 2026

Le nuove disposizioni fanno parte della Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR). Il regolamento è entrato ufficialmente in vigore tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, ma le sue norme operative sono diventate vincolanti e applicabili a partire da metà 2026 per lasciare ad aziende e Stati il tempo di adeguarsi. L'obiettivo principale è ridurre i rifiuti da imballaggio e migliorare il riciclaggio: gli imballaggi dovranno essere ridotti, maggiormente riciclabili e, dove possibile, riutilizzabili. Al tempo stesso, le aziende dovranno contribuire maggiormente alla raccolta e al recupero degli imballaggi che immettono sul mercato.

Il rovescio della medaglia è dunque una nuova serie di adempimenti dettati dal principio della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR): siccome la gestione e il riciclo dei rifiuti avvengono a livello locale, ogni Stato pretende che le aziende paghino una tassa ambientale sul proprio territorio. Ma senza un registro unico europeo o una soglia minima di tolleranza, ogni azienda che vende prodotti in un determinato Paese UE deve registrarsi nel relativo sistema nazionale. E questo significa che, per chi vende in tutta Europa, le registrazioni possono arrivare a 27.