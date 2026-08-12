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Aeroporto Zurigo: luglio positivo; su passeggeri, voli e fatturato

La crescita di luglio è stata trainata dall'inizio delle vacanze estive e dall'aumento dei passeggeri in transito.
Aeroporto Zurigo: luglio positivo; su passeggeri, voli e fatturato
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Fonte Ats Awp
di Redazione
Aeroporto Zurigo: luglio positivo; su passeggeri, voli e fatturato
La crescita di luglio è stata trainata dall'inizio delle vacanze estive e dall'aumento dei passeggeri in transito.

ZURIGO - L'inizio delle vacanze estive ha permesso all'aeroporto di Zurigo di far registrare un nuovo incremento di passeggeri nel mese di luglio, per l'esattezza il 2,4% in più dello stesso mese del 2025, a quota 3,3 milioni.

La crescita percentuale è però inferiore rispetto a quella registrata a luglio dell'anno scorso, quando si era attestata al +4,8%, si legge in un comunicato odierno di Flughafen Zürich, la società che gestisce lo scalo.

Nel dettaglio il numero di passeggeri locali è cresciuto dell'1,9%, quello dei passeggeri in transito del 3,8%. La percentuale di incidenza di questi ultimi sul traffico complessivo è del 27,3%, 0,3 punti percentuali in più di un anno fa.

Gli aerei transitati da Kloten sono pure aumentati, del 4,3%, raggiungendo i 26'356 decolli e atterraggi.

Infine il fatturato realizzato dai negozi e dai ristoranti dell'aeroporto è cresciuto dell'1,2%, attestandosi a 63,2 milioni di franchi. Tale variazione è da attribuire a un aumento del 5,9% nell'area lato pista (oltre i controlli di sicurezza), contrapposta a una diminuzione del 6,3% nell'area lato città.

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