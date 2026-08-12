Aeroporto Zurigo: luglio positivo; su passeggeri, voli e fatturato

Infine il fatturato realizzato dai negozi e dai ristoranti dell'aeroporto è cresciuto dell'1,2%, attestandosi a 63,2 milioni di franchi. Tale variazione è da attribuire a un aumento del 5,9% nell'area lato pista (oltre i controlli di sicurezza), contrapposta a una diminuzione del 6,3% nell'area lato città.