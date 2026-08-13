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È morto Fabio Gaggini
Avvocato e già presidente dell'Hockey Club Lugano. Aveva 70 anni
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Fabio Gaggini festeggia il titolo di Campione svizzero nella storica finale del 1999.
È morto Fabio Gaggini
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È morto Fabio Gaggini
Avvocato e già presidente dell'Hockey Club Lugano. Aveva 70 anni
È morto Fabio Gaggini
Avvocato e già presidente dell'Hockey Club Lugano. Aveva 70 anni
LUGANO - Fabio Gaggini, avvocato e icona dell'Hockey Club Lugano ─ prima nella veste di giocatore e poi di presidente ─ si è spento all'età di 70 anni. Lo rende noto il Corriere del Ticino. Deceduto dopo una malattia, lascia la moglie Francesca e due figli.
Gaggini, in veste di presidente dell'HCL, alzò la coppa di Campione svizzero nel 1999 quando il Lugano si impose nella storica finale tutta ticinese contro l'Ambrì Piotta.
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