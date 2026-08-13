Quando un'intera città diventa un palcoscenico
Lugano Piano tornerà dal 21 al 23 agosto per la sua seconda edizione
LUGANO - Lugano Piano torna nelle piazze e nei cortili della città per la seconda edizione, in programma dal 21 al 23 agosto. Per tre giorni Lugano ospiterà oltre 70 concerti gratuiti, tra repertorio classico e jazz, distribuiti in 10 luoghi cittadini.
La manifestazione sarà inaugurata venerdì 21 agosto, intorno alle 20, nel patio del Municipio di Lugano. Sabato 22 e domenica 23 agosto la musica raggiungerà tutti gli spazi scelti per il Festival: l'atrio del LAC, Piazzetta San Carlo, il patio del Municipio, la corte di Palazzo Riva, sala San Rocco, l'atrio del Quartiere Maghetti, il Cinema Iride, Villa Ciani, Asilo Ciani e la stazione FFS di Lugano.
Il programma aggiornato, con gli orari e i concerti previsti nei diversi spazi, è disponibile sul sito www.lugano-piano.ch. In ogni sede saranno presenti posti a sedere in numero limitato e non prenotabili. In caso di brutto tempo il programma potrebbe subire modifiche, che saranno comunicate attraverso il sito della manifestazione.
La seconda edizione porta con sé diverse novità. La scelta del mese di agosto ha spinto gli organizzatori a concentrare gli appuntamenti soprattutto nel tardo pomeriggio e nelle ore serali. Si amplia anche la proposta musicale, con l'apertura ad altri generi accanto al repertorio classico. Sotto la direzione artistica del Conservatorio della Svizzera italiana si esibiranno più di sessanta pianisti, tra allievi, studenti, alumni e docenti dei tre dipartimenti della scuola.
Tra le novità figura anche il progetto The Jazz Bridge, grazie al quale è stata sviluppata una sinergia con l'Umbria Jazz Festival e le sue Clinics. Due profili emergenti sono stati selezionati per esibirsi a Lugano. Secondo gli organizzatori, la loro partecipazione pone le basi per un ponte culturale permanente e per future sinergie di diplomazia istituzionale e marketing territoriale tra la città sul Ceresio e l'Umbria.
La possibilità di offrire gratuitamente tutti i concerti è resa possibile dal contributo economico degli sponsor che sostengono il progetto. È già stata annunciata anche la terza edizione di Lugano Piano, che si terrà dal 20 al 22 agosto 2027.