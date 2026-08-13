Quando un'intera città diventa un palcoscenico

Il programma aggiornato, con gli orari e i concerti previsti nei diversi spazi, è disponibile sul sito www.lugano-piano.ch. In ogni sede saranno presenti posti a sedere in numero limitato e non prenotabili. In caso di brutto tempo il programma potrebbe subire modifiche, che saranno comunicate attraverso il sito della manifestazione.

La seconda edizione porta con sé diverse novità. La scelta del mese di agosto ha spinto gli organizzatori a concentrare gli appuntamenti soprattutto nel tardo pomeriggio e nelle ore serali. Si amplia anche la proposta musicale, con l'apertura ad altri generi accanto al repertorio classico. Sotto la direzione artistica del Conservatorio della Svizzera italiana si esibiranno più di sessanta pianisti, tra allievi, studenti, alumni e docenti dei tre dipartimenti della scuola.