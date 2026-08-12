Nel cuore della montagna, i caveau per i mega-ricchi
Nel Cantone di Obvaldo, un'azienda sta costruendo delle camere di sicurezza pensate per la conservazione di auto d'epoca, opere d'arte e altri oggetti. L'affitto? Un milione di franchi per un secolo.
LUNGERN - «Per molto tempo Dubai è stata considerata un rifugio sicuro. Oggi questa sicurezza viene messa in discussione. Le persone vogliono semplicemente proteggere una parte del loro patrimonio», ha dichiarato alla RTS Thomas Gasser, presidente del consiglio d’amministrazione della Brünig Mega Safe AG.
Sotto 100 metri di roccia
Secondo lui, questo patrimonio dovrebbe essere protetto nel sottosuolo di Lungern (OW) all'interno del massiccio del Brünig, situato tra i Cantoni di Berna e di Obvaldo, e nascosto sotto 100 metri di rocce, in circa 20 camere sotterranee attualmente in costruzione.
Una camera blindata di questo tipo costa circa un milione di franchi e viene affittato per una durata di 99 anni. Secondo Gasser, ci sarebbero già diversi contratti firmati.
Massime misure di sicurezza
In questi "caveau per i ricchi", possono essere conservate auto d’epoca di prestigio, opere d’arte costose o vini rari. Per proteggersi dai criminali saranno applicate misure di sicurezza al massimo livello.
«Per prima cosa bisogna passare da un varco di sicurezza. Bisogna lasciare il proprio veicolo. Ci saranno diversi controlli, che ovviamente non renderemo noti pubblicamente». Le precauzioni per quanto riguarda la sicurezza e la privacy sarebbero paragonabili a quelle della Banca Nazionale Svizzera.
Un progetto che divide gli abitanti
Gli abitanti del vicino comune di Lungern (OW) - poco più di 2'000 anime - hanno opinioni contrastanti sul maxi-progetto. Qualcuno è contento per le belle auto degli affittuari milionari che potrebbero passare per le vie del paese, qualcun altro invece critica senza troppi problemi: «Si sta costruendo qualcosa per persone che hanno già abbastanza soldi».
I lavori sono iniziati all’inizio del 2026, i primi caveau dovrebbero essere pronti tra due anni.