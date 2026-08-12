Nel cuore della montagna, i caveau per i mega-ricchi

Un progetto che divide gli abitanti

Gli abitanti del vicino comune di Lungern (OW) - poco più di 2'000 anime - hanno opinioni contrastanti sul maxi-progetto. Qualcuno è contento per le belle auto degli affittuari milionari che potrebbero passare per le vie del paese, qualcun altro invece critica senza troppi problemi: «Si sta costruendo qualcosa per persone che hanno già abbastanza soldi».

