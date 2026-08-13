Grande tristezza per la scomparsa dell'amico
Vicky Mantegazza ricorda Fabio Gaggini
«La tua assenza sarà un dolore profondo, ma il bene che ti ho voluto e il ricordo di ciò che sei stato per me vivranno in eterno».
Vicky Mantegazza ricorda Fabio Gaggini
«La tua assenza sarà un dolore profondo, ma il bene che ti ho voluto e il ricordo di ciò che sei stato per me vivranno in eterno».
LUGANO - Tante avventure vissute insieme, tante emozioni provate uno al fianco dell’altra. La morte di Fabio Gaggini, storico ex giocatore e dirigente del Lugano, ha toccato in particolar modo Vicky Mantegazza, ora presidente ma, semplicemente, completamente bianconera, mondo nel quale è cresciuta “accompagnando” la passione di papà Geo.
E all’ex giocatore, all’ex “collega” e all’amico la dirigente ticinese ha voluto dedicare un pensiero carico di affetto.
“È difficile trovare le parole per salutare una persona che per me è stata molto di più di un amico - ha postato Vicky - Sei sempre stato un faro, una persona sulla quale poter contare. Una persona che ha sempre saputo consigliarmi in maniera corretta, grazie alla profonda intelligenza e sensibilità che sempre ti ha contraddistinto. Porterò con me ogni ricordo, ogni risata, ogni momento condiviso e tutto ciò che mi hai lasciato nel cuore. La tua assenza sarà un dolore profondo, ma il bene che ti ho voluto e il ricordo di ciò che sei stato per me vivranno in eterno. Grazie Fabio, salutami il papà. Un abbraccio a Francesca, Simona, Sandro, Ivana e a tutti i famigliari".