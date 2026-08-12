Mujinga Kambundji e altre tre svizzere in semifinale sui 200 metri
Nei 400 metri ostacoli Dany Brand fallisce di poco l'accesso alla finale.
BIRMINGHAM - Quattro svizzere disputeranno questo mercoledì sera le semifinali dei 200 metri. Iris Caligiuri ha superato le batterie e raggiunge così Mujinga Kambundji, Léonie Pointet e Fabienne Hoenke.
La 23enne friburghese ha conquistato la qualificazione per un soffio, chiudendo quarta la propria batteria con il tempo di 23''39. Meno fortunata Mélanie Roland nei 400 metri: quarta nella sua batteria in 52''35, ha fatto segnare il 13° tempo complessivo, mancando l'accesso alle semifinali per un solo posto.
Nei 400 metri ostacoli Dany Brand ha invece eguagliato il proprio record personale, correndo in 48''96 nella sua prima semifinale ai Campionati Europei. Il 30enne zurighese ha concluso quarto nella propria gara, un risultato che non gli ha permesso di entrare tra gli otto finalisti.
Negli 800 metri l'irlandese Mark English ha infine stabilito il record dei Campionati Europei con 1'43''49. In semifinale ha migliorato il precedente primato di 1'43''84, appartenente dal 1978 a Olaf Beyer.