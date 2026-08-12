«Perché non hai potuto resistere ancora un po'?»

Jorge era molto più di un genitore: era il primo punto di riferimento, il consigliere e anche il procuratore di Lionel Messi. «Sei stato papà, amico e procuratore. Sei sempre stato la persona di cui avevo bisogno in ogni momento e non hai mai sbagliato nulla».

Ora Messi deve fare i conti con un futuro senza quella presenza e con dubbi che vanno oltre il calcio. «Non so cosa farò senza di te, non so come andare avanti. Ho giocato solo a calcio e ora ho molti dubbi sul fatto che continuerò a farlo ancora per molto».