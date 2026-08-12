Ja’Kobe Tharp e Nadine Visser tra i big a Bellinzona
Parata di stelle al GalAthletics Bellinzona
Parata di stelle al GalAthletics Bellinzona
BELLINZONA - Il cast del GalAthletics Bellinzona, in programma domenica 30 agosto allo Stadio Comunale, continua ad arricchirsi di grandi stelle dell’atletica mondiale, prima tra tutti quella dello statunitense Ja’Kobe Tharp, neo-detentore del record del mondo nei 110m ostacoli con 12”75, vincitore dell’ultima gara di Diamond League a Londra e numero 1 al mondo. Con lui, ai blocchi di partenza ci saranno altri due fuoriclasse Jamar Marshall e il campione mondiale universitario Tatsuki Abe.
Nei 100m ostacoli sarà rivincita tra la neo-campionessa europea Nadine Visser e la prima donna svizzera campionessa mondiale, nostra stella di casa, Ditaji Kambundji; al loro fianco in corsia la statunitense Grace Stark, bronzo mondiale a Tokyo 2025 e la giamaicana Megan Simmonds e Rayniah Jones.
Cast internazionale di assoluto prestigio anche nei 400 metri, con il bronzo olimpico di Parigi Muzala Samukonga, il sudafricano Zakithi Nene vincitore della Diamond League 2026 di Stoccolma, il campione mondiale indoor Chris Morales-Williams, il campione europeo indoor Attila Molnar. A rappresentare la Svizzera ci saranno il campione svizzero Lionel Spitz e Ricky Petrucciani.
Nei 1’500 metri la nuova campionessa europea Nadia Batocletti andrà alla ricerca del record italiano e avrà accanto la leggenda della disciplina, Laura Muir, argento olimpico, bronzo mondiale, due volte campionessa europea e vincitrice di ben 15 tappe di Diamond League: corsa che si annuncia velocissima fin dai primi metri.
Gli 800 metri maschili vedranno invece protagonista il campione europeo Gabriel Tual, insieme a Handal Roban, Yanis Meziane e al campione svizzero Ramon Wipfli.
Tutte le star mondiali annunciate fino adesso sono confermate e in grande forma: tra loro figura la grande prestazione del saltatore in alto e vicecampione mondiale JuVaughn Harrison, che ha appena stabilito il primato stagionale con 2.34 m.
Una concentrazione straordinaria di campioni che conferma ancora una volta il GalAthletics Bellinzona tra gli appuntamenti capaci di portare in Ticino il meglio dell’atletica mondiale.
Tutte le informazioni e i biglietti sono disponibili sul sito ufficiale galathletics.ch