PARIGI 2026
Occhialini nuovi, umore tendente al nero
«Non ho ancora davvero recuperato bene»
Imago
Occhialini nuovi, umore tendente al nero
0 / 8
Occhialini nuovi, umore tendente al nero
«Non ho ancora davvero recuperato bene»
Questa sera, mercoledì, il campione ticinese sarà impegnato nelle semifinali dei 100m delfino.
Occhialini nuovi, umore tendente al nero
«Non ho ancora davvero recuperato bene»
Questa sera, mercoledì, il campione ticinese sarà impegnato nelle semifinali dei 100m delfino.
PARIGI - L'agevole qualificazione alle semifinali dei 100m delfino agli Europei di nuoto ha permesso a Noè Ponti di tornare a respirare dopo l'inconveniente, dolorosissimo, della finale dei 50m.
La buona prova fornita e l'ottimo 50"47 firmato hanno fatto sorridere il campione ticinese, che ha in ogni caso ammesso di avere ancora qualche difficoltà: «Non ho ancora davvero recuperato bene - ha spiegato - La notte non è stata facile. Per quanto successo ho parlato con molte persone: il mio allenatore, altri nuotatori, la famiglia. Non ho nulla da dimostrare, se non a me stesso».
Il 25enne locarnese è tornato in vasca indossando un nuovo modello di occhialini. «Devo ancora abituarmici, ma a quanto pare è più difficile perderli tuffandosi».
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT