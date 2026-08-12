Occhialini nuovi, umore tendente al nero

La buona prova fornita e l'ottimo 50"47 firmato hanno fatto sorridere il campione ticinese, che ha in ogni caso ammesso di avere ancora qualche difficoltà: «Non ho ancora davvero recuperato bene - ha spiegato - La notte non è stata facile. Per quanto successo ho parlato con molte persone: il mio allenatore, altri nuotatori, la famiglia. Non ho nulla da dimostrare, se non a me stesso».