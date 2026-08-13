Carismatico, empatico, fuoriclasse della strategia, dotato di spiccata lungimiranza e capacità di leggere il presente e immaginare il futuro, ha sempre saputo intuire con anticipo lo sviluppo dello sport e di ciò che lo circonda. Fondatore e socio benemerito del Golden Wings Club (GWC), il principale gruppo di sostegno dell’Hockey Club Lugano, tra i promotori e membro in carica del Consiglio di Fondazione della Fondazione HC Lugano Academy che dal 2015 sostiene l’attività della Sezione Giovanile.

Insieme ad altri, ha così creato e plasmato due entità essenziali per l’identità dell’Hockey Club Lugano di oggi. Il suo amore viscerale per i colori bianconeri, la sua intelligenza vivace, la sua fitta e profonda rete di conoscenze nel territorio ticinese, nazionale e internazionale, la sua capacità di mediazione ad ogni livello hanno ispirato e dato impulso all’HCL fino all’ultimo giorno di una vita intensa e da oggi mancheranno enormemente.