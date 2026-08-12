Ullrich senza filtri: «Il doping? Ai miei tempi era la norma in tutti gli sport»

L'ex corridore tedesco ha quindi allargato il discorso oltre il gruppo professionistico. «Ai miei tempi, il doping era la norma in tutti gli sport. E non solo nel ciclismo», ha affermato, sostenendo inoltre che il fenomeno coinvolgesse i migliori corridori della sua generazione. «Ci siamo adattati a ciò che già facevano gli altri», ha aggiunto.

Vincitore anche della Vuelta nel 1999 e cinque volte secondo al Tour de France, Ullrich ha successivamente attraversato un periodo difficile segnato da dipendenze da alcol e farmaci. Oggi segue ancora da vicino il ciclismo e ha espresso ammirazione per il dominio di Tadej Pogacar. Ullrich ritiene infine che gli scandali del passato abbiano contribuito a cambiare il suo sport: «Quello che abbiamo rovinato all'epoca ha almeno portato a un ciclismo pulito oggi», ha concluso.