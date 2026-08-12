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CICLISMO

Ullrich senza filtri: «Il doping? Ai miei tempi era la norma in tutti gli sport»

Il tedesco è tornato sugli anni bui del doping e ha affermato che le pratiche illecite corrompevano non solo il ciclismo, ma anche gli altri sport.
Ullrich senza filtri: «Il doping? Ai miei tempi era la norma in tutti gli sport»
IMAGO/Panama Pictures
di 20min.ch | Chris Geiger
Ullrich senza filtri: «Il doping? Ai miei tempi era la norma in tutti gli sport»
Il tedesco è tornato sugli anni bui del doping e ha affermato che le pratiche illecite corrompevano non solo il ciclismo, ma anche gli altri sport.
SPORT: Risultati e classifiche

CICLISMO - A quasi trent'anni dalla vittoria al Tour de France del 1997, Jan Ullrich è tornato sugli anni più oscuri della sua carriera. Ospite questo fine settimana della trasmissione tedesca «Inas Nacht», il 52enne ha parlato del proprio ricorso al doping e delle ragioni per cui negò i fatti per oltre un decennio.

«Amo troppo questo sport. Non volevo far cadere qualcun altro», ha spiegato il campione olimpico della corsa in linea a Sydney 2000. Secondo Ullrich, una confessione all'epoca avrebbe potuto avere conseguenze enormi: «Avrei potuto far crollare tutto il ciclismo in quel momento».

L'ex corridore tedesco ha quindi allargato il discorso oltre il gruppo professionistico. «Ai miei tempi, il doping era la norma in tutti gli sport. E non solo nel ciclismo», ha affermato, sostenendo inoltre che il fenomeno coinvolgesse i migliori corridori della sua generazione. «Ci siamo adattati a ciò che già facevano gli altri», ha aggiunto.

Vincitore anche della Vuelta nel 1999 e cinque volte secondo al Tour de France, Ullrich ha successivamente attraversato un periodo difficile segnato da dipendenze da alcol e farmaci. Oggi segue ancora da vicino il ciclismo e ha espresso ammirazione per il dominio di Tadej Pogacar. Ullrich ritiene infine che gli scandali del passato abbiano contribuito a cambiare il suo sport: «Quello che abbiamo rovinato all'epoca ha almeno portato a un ciclismo pulito oggi», ha concluso.

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