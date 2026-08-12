Joseph è oro nei 110 metri ostacoli
L'ostacolista svizzero si è laureato campione europeo davanti al francese Kwaou-Mathey e al polacco Szymanski.
BIRMINGHAM 2026 - Jason Joseph è campione d’Europa nei 110 ostacoli. Il 27enne basilese ha conquistato l’oro a Birmingham con una finale di grande spessore, fermando il cronometro in 13”12, a soli cinque centesimi dal suo record svizzero.
Joseph ha preceduto il francese Kwaou-Mathey, argento per quattro centesimi, e il polacco Szymanski, bronzo a 14 centesimi. Una prestazione solida e autoritaria, che ha portato lo svizzero sul gradino più alto del podio.
Dopo il bronzo conquistato a Roma sulla stessa distanza, Joseph puntava a migliorarsi e questa volta non ha lasciato spazio agli avversari. Obiettivo centrato in pieno: ora è campione d’Europa.
Per l’ostacolista basilese si tratta di un altro risultato di prestigio, che arricchisce ulteriormente una carriera già ricca di soddisfazioni sulla scena continentale.
Il bilancio della Svizzera a Birmingham 2026 sale così a due medaglie, mentre quello complessivo agli Europei raggiunge quota cinquanta. Un oro che assume quindi anche un particolare valore simbolico.